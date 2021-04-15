Кубики льда, медведи и капли стали: талисманы Олимпийских игр разных лет

Олимпийский талисман с 1968 года входит в обязательный атрибут Олимпийских игр, это часть олимпийской символики, имеющий коммерческую и рекламную значимость.

С тех пор талисман - это самая популярная фигурка на всех Играх. Олимпийский талисман рождается как плод творческого воображения страны-хозяйки Игр, и вместе с тем он должен воплощать олимпийские ценности.

"Олимпийский талисман" как понятие было официально утверждено летом 1972 года на сессии МОК. Раньше у Олимпийских игр были только эмблема и флаг. И хоть самый первый талисман появился на Олимпиаде-1968 в Мехико, (это был красный ягуар), он не смог стать таким популярным, как все последующие талисманы, потому что организаторы забыли дать ему имя.

Смотрите в фотоленте, какие были талисманы на Играх разных лет.