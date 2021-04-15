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Кубики льда, медведи и капли стали: талисманы Олимпийских игр разных лет

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© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Талисман Олимпийских игр 2020 года в Токио Мирайтова.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210415/1032221941/Kubiki-lda-medvedi-i-kapli-stali-talismany-Olimpiyskikh-igr-raznykh-let.html

Олимпийский талисман с 1968 года входит в обязательный атрибут Олимпийских игр, это часть олимпийской символики, имеющий коммерческую и рекламную значимость.

С тех пор талисман - это самая популярная фигурка на всех Играх. Олимпийский талисман рождается как плод творческого воображения страны-хозяйки Игр, и вместе с тем он должен воплощать олимпийские ценности.

"Олимпийский талисман" как понятие было официально утверждено летом 1972 года на сессии МОК. Раньше у Олимпийских игр были только эмблема и флаг. И хоть самый первый талисман появился на Олимпиаде-1968 в Мехико, (это был красный ягуар), он не смог стать таким популярным, как все последующие талисманы, потому что организаторы забыли дать ему имя.

Смотрите в фотоленте, какие были талисманы на Играх разных лет.

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Кубики льда, медведи и капли стали: талисманы Олимпийских игр разных лет
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