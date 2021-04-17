Похороны принца Филиппа в Великобритании

После кончины Елизаветы II принца Филиппа перезахоронят в мемориальной часовне Георга VI вместе с телом королевы.
Девятого апреля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что супруг королевы Великобритании скончался в возрасте 99 лет.
Супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа похоронили в часовне святого Георгия в Виндзорском замке в субботу 17 апреля.
После кончины Елизаветы II принца Филиппа перезахоронят в мемориальной часовне Георга VI вместе с телом королевы.
Девятого апреля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что супруг королевы Великобритании скончался в возрасте 99 лет.
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