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Похороны принца Филиппа в Великобритании

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© REUTERS / Carl Recine
Военнослужащие Королевской конной артиллерии прибывают в Виндзорский замок
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/11/1032242873.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210417/1032243876.html

Супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа похоронили в часовне святого Георгия в Виндзорском замке в субботу 17 апреля.

После кончины Елизаветы II принца Филиппа перезахоронят в мемориальной часовне Георга VI вместе с телом королевы.

Девятого апреля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что супруг королевы Великобритании скончался в возрасте 99 лет.

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