Похороны принца Филиппа в Великобритании

Шестьдесят лет назад 12 апреля 1961 года человек впервые полетел в космос. Это был советский космонавт Юрий Гагарин, совершивший свой полет на космическом корабле "Восток-1", с никому еще не известного тогда секретного полигона в степях Казахстана.