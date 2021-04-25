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Памятник COVID-19 и пожары в ЮАР: самые яркие фото недели

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© REUTERS / Caitlin Ochs
Женщина танцует на празднике в честь Дня независимости Израиля, отмечающего 73-ю годовщину создания государства, на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/19/1032293752.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210425/1032295304/Pamyatnik-COVID-19-i-pozhary-v-YuAR-samye-yarkie-foto-nedeli.html

В Израиле отмечали 73-ю годовщину создания государства, в Сент-Круа установили скульптуру COVID-19, в Кейптауне пожары - самые яркие фото недели, смотрите в фотоленте Sputnik.

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