Памятник COVID-19 и пожары в ЮАР: самые яркие фото недели

В Израиле отмечали 73-ю годовщину создания государства, в Сент-Круа установили скульптуру COVID-19, в Кейптауне пожары - самые яркие фото недели, смотрите в фотоленте Sputnik.
Вербное воскресенье - двунадесятый праздник (один из 12 главных церковных праздников), он посвящен прибытию в Иерусалим Иисуса Христа.
Торжественное открытие 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) прошло 22 апреля в столичном театре "Россия".
XI Республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии "Раида" состоялся 21 апреля в Абхазской государственной филармонии.
Всего конкурс, который проходит уже в шестой раз, отметил 40 работ фотографов из 26 стран. При выборе лучших снимков учитывали творческий подход и художественное мастерство авторов.
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 16:36 в воскресенье 25 апреля. Спасатели незамедлительно выехали на место.
Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений 25 мая 2018 года.
Ранее Белый дом заявлял, что вывод американских войск продлится с первого мая по 11 сентября.
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