Трагедия в столице Мексики: обрушение метромоста в Мехико

В столице Мексики рухнул метромост с поездом на нем, смотрите в фотоленте кадры спасения пострадавших людей.

Метромост вместе с поездом обрушился на юго-востоке Мехико. На данный момент известно о 23 погибших и 79 госпитализированных. Трагедия произошла 3 мая около 22:00 по местному времени.

По рассказам очевидцев, в поезде было довольно многолюдно, так как многие в это время еще возвращаются с работы.

Мэр города Клаудия Шейнбаум пообещала, что все обстоятельства случившегося будут установлены.

Метро Мехико - один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда при возгорании на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 были госпитализированы.