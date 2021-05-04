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Трагедия в столице Мексики: обрушение метромоста в Мехико

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© REUTERS / Luis Cortes
В Мехико обрушился метромост с находившимся на нем поездом.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/04/1032349360.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210504/1032350391.html

В столице Мексики рухнул метромост с поездом на нем, смотрите в фотоленте кадры спасения пострадавших людей.

Метромост вместе с поездом обрушился на юго-востоке Мехико. На данный момент известно о 23 погибших и 79 госпитализированных. Трагедия произошла 3 мая около 22:00 по местному времени. 

По рассказам очевидцев, в поезде было довольно многолюдно, так как многие в это время еще возвращаются с работы.

Мэр города Клаудия Шейнбаум пообещала, что все обстоятельства случившегося будут установлены.

Метро Мехико - один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда при возгорании на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 были госпитализированы.

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Трагедия в столице Мексики: обрушение метромоста в Мехико
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