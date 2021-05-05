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"Абхазия в фокусе": как развивается фотожурналистика

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© Foto / Эдуард Ежов
Победителем в номинации "Окружающая среда" стал оператор телеканала Абаза-ТВ Эдуард Ежов. Он представил фотографию зимнего пляжа. Если присмотреться повнимательнее, можно заметить фигуру человека, смотрящего вдаль.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210505/1032309278/Abkhaziya-v-fokuse-kak-razvivaetsya-fotozhurnalistika.html

В Сухуме с 5 по 8 мая будет проходить выставка лучших работ фотоконкурса "Абхазия в фокусе. Из 20-го в 21-й".

Конкурс "Абхазия в фокусе" проводился во второй раз. Организаторы решили посвятить второй конкурс жанру фотожурналистики. По мнению автора и организатора проекта Фаины Кондратьевой, фотожурналистика в Абхазии только развивается. Проведение творческих выставок распространит этот жанр.

Всего на конкурс было прислано 1000 работ. 600 - к первому конкурсу и 400 - ко второму. Члены жюри отобрали 76 работ 33 авторов. Основное количество участников составили люди творческих профессий: фотографы, операторы, журналисты и многие другие.

Второй конкурс прошел при финансовой поддержке Абхазского общественного фонда развития "Амшра" и Министерства культуры Абхазии.

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