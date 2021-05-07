Пехота, механика, авиация: генеральная репетиция парада Победы в Москве

Генеральная репетиция парада Победы в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась 7 мая в Москве.

На Красной площади российской столицы в пятницу прошла генеральная репетиция парада Победы.

По площади прошли 37 пеших парадных расчетов, в которых участвует свыше 12 тысяч военнослужащих. Затем проехала механизированная колонна, включающая 190 образцов военной техники. В конце репетиции над Красной площадью пролетел парадный строй авиации, состоящий из 76 вертолетов и самолетов.

В связи с репетицией в Москве был перекрыт ряд улиц и запрещена парковка на соответствующих участках.

Все военнослужащие, принимающие участие в тренировках и обеспечении военного парада, прошли в добровольном порядке полный курс вакцинации от COVID-19.