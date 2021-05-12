Сотни ракет и масштабные разрушения: обмен авиаударами Палестины и Израиля

Палестинский вопрос, то есть проблема существования и сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния.
Столкновения между палестинцами и израильтянами в эти дни перерастают в полномасштабную войну.
По данным ООН палестинские боевики выпустили более 1000 ракет. По словам правительства Израиля, большинство из них — в Тель-Авиве.
Израиль нанес сотни воздушных ударов, разрушив два многоэтажных дома в Газе во вторник и среду.
По меньшей мере 43 палестинца и шесть израильтян были убиты в понедельник (в том числе 13 детей)
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что он "серьезно обеспокоен" продолжающимся насилием.
Израильские арабы также организовали жестокие протесты в ряде израильских городов. В Тель-Авиве введен режим чрезвычайного положения.