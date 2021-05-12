Сотни ракет и масштабные разрушения: обмен авиаударами Палестины и Израиля

Смертельная перестрелка между палестинскими боевиками и израильскими военными значительно обострилась. Рано утром в среду, 12 мая, после двухчасового затишья, стороны обменялись новыми авиаударами и ракетными обстрелами.

Палестинский вопрос, то есть проблема существования и сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния.

Столкновения между палестинцами и израильтянами в эти дни перерастают в полномасштабную войну.

По данным ООН палестинские боевики выпустили более 1000 ракет. По словам правительства Израиля, большинство из них — в Тель-Авиве.

Израиль нанес сотни воздушных ударов, разрушив два многоэтажных дома в Газе во вторник и среду.

По меньшей мере 43 палестинца и шесть израильтян были убиты в понедельник (в том числе 13 детей)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что он "серьезно обеспокоен" продолжающимся насилием.

Израильские арабы также организовали жестокие протесты в ряде израильских городов. В Тель-Авиве введен режим чрезвычайного положения.