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Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы

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На фото Куликов в 1980-е годы в Германии, на отдыхе с внуками: Сергеем, Николаем и Алексеем (слева направо). Разбираются с игрушками: «боевая подготовка» в редкие минуты отдыха.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/10/1032427626.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210516/1032428454/Polkovodtsy-Pobedy-mirnye-mgnoveniya-sudby.html

Редкие мгновения советских военных лидеров в моменты отдыха с семьей запечатлены на этих трогательных кадрах.

Минобороны для проекта "Полководцы Победы" опубликовало серию уникальных фотографий: советские военачальники времен Великой Отечественной войны запечатлены в минуты отдыха. Маршалы и генералы, какими мы их еще не видели, смотрите в фотоленте РИА Новости.

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