Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы

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Редкие мгновения советских военных лидеров в моменты отдыха с семьей запечатлены на этих трогательных кадрах.
Минобороны для проекта "Полководцы Победы" опубликовало серию уникальных фотографий: советские военачальники времен Великой Отечественной войны запечатлены в минуты отдыха. Маршалы и генералы, какими мы их еще не видели, смотрите в фотоленте РИА Новости.