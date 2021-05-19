День пионерии: главный праздник советских школьников

День пионерии отмечается в России 19 мая, в день основания Всесоюзной пионерской организации в СССР. Сегодня это праздник школьников и педагогов, работающих с ними.

19 мая 1922 года в Советском Союзе была создана пионерская организация, все участники которой должны были стремиться везде и во всем быть первыми. Слово "пионер" переводится с французского как "первопроходец".

Пионерия несла в себе высокие цели: научить детей любить Родину, ценить дружбу и верность, быть преданными советским идеалам, оказывать безвозмездную помощь всем нуждающимся. Быть пионером означало приносить пользу обществу, это было звание, которым гордились. У пионеров были свой устав, девиз и гимн, они носили белоснежную рубашку и ярко-красный галстук. Самых примерных пионеров со всего Союза отправляли на отдых в легендарный детский лагерь "Артек".

Стать пионером мог любой желающий гражданин СССР после девяти лет. Принимали в пионеры голосованием, исключали из организации таким же способом.

В СССР День пионерии был одним из главных праздников советских школьников.

Праздничные мероприятия пионерской тематики проходят и в наши дни. Ежегодно Коммунистическая партия Российской Федерации принимает в пионеры ребят, это происходит на Красной площади у мавзолея Ленина.

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