Волшебный туман и улитки-болтушки: лучшие снимки конкурса "Самая красивая страна"

Фотоконкурс "Самая красивая страна" – ежегодный масштабный медиапроект Русского Географического Общества, посвященный сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Впервые конкурс прошел в 2015 году.

По правилам творческого соревнования, никаких ограничений по возрасту и месту жительства участников нет. Главное условие заключается в том, что все фотографии должны быть сделаны только на территории России.

В этом году работы на конкурс принимались в десяти номинациях: "Пейзаж", "Дикие животные", "Эти забавные животные", "Россия с высоты птичьего полета", "Искусство дикой природы (арт-фото)", "Многоликая Россия", "Снято на смартфон", "Фотопроект", "Живой архив" и "Магия воды".