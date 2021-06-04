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Волшебный туман и улитки-болтушки: лучшие снимки конкурса "Самая красивая страна"

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Снимок "Волшебный пейзаж" фотографа Юрия Смитюка, победивший в номинации "Пейзаж" фотоконкурса РГО "Самая красивая страна". Фото сделано во Владивостоке.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/04/1032557930.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210604/1032558766.html

Смотрите в фотоленте снимки победителей ежегодного фотоконкурса Русского Географического Общества "Самая красивая страна".

Фотоконкурс "Самая красивая страна" – ежегодный масштабный медиапроект Русского Географического Общества, посвященный сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Впервые конкурс прошел в 2015 году.

По правилам творческого соревнования, никаких ограничений по возрасту и месту жительства участников нет. Главное условие заключается в том, что все фотографии должны быть сделаны только на территории России.

В этом году работы на конкурс принимались в десяти номинациях: "Пейзаж", "Дикие животные", "Эти забавные животные", "Россия с высоты птичьего полета", "Искусство дикой природы (арт-фото)", "Многоликая Россия", "Снято на смартфон", "Фотопроект", "Живой архив" и "Магия воды".

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Волшебный туман и улитки-болтушки: лучшие снимки конкурса "Самая красивая страна"
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