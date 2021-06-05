В брызгах фонтана: новая достопримечательность на набережной Сухума

На набережной Сухума теперь есть еще одна достопримечательность - фонтан на площади имени Сергея Багапш.

Работы по строительству фонтана были начаты в феврале, их проводило МУП "Благоустройство".

Конкурс на лучший проект памятника и благоустройства площади имени С. В. Багапш в Сухуме был объявлен 1 июля 2019 года. Срок приема работ продлевали несколько раз, в том числе и в связи с отсутствием заявок на конкурс.

После завершения приема заявок рабочей группе по проведению открытого конкурса было поручено 25 января 2021 года завершить прием проектных работ в соответствии с поданными заявками на участие в конкурсе.

Фонтан на набережной может оказаться временным, если после его установки выявится победитель конкурса на создание памятника второму президенту Абхазии Сергею Багапш, в проекте которого не предусмотрен фонтан.

Второй президент Абхазии Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года. В 2005 году был избран президентом Абхазии, в 2009 году переизбран на второй срок. Ушел из жизни 29 мая 2011 года.