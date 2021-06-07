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Одиннадцать городов и все стадионы Евро-2020

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© REUTERS / Alberto Lingria
Вид на Олимпийский стадион в Риме.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210607/1032576943/Odinnadtsat-gorodov-i-vse-stadiony-Evro-2020.html

ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира, в том числе две игры сборной России на групповом этапе и четвертьфинал.

На групповом этапе сборная России сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня). К матчу Россия – Бельгия, который пройдет в Петербурге, Покрас Лампас выполнит роспись вокруг фонтана в Приморском парке Победы.

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