Одиннадцать городов и все стадионы Евро-2020

На групповом этапе сборная России сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня). К матчу Россия – Бельгия, который пройдет в Петербурге, Покрас Лампас выполнит роспись вокруг фонтана в Приморском парке Победы.
ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира, в том числе две игры сборной России на групповом этапе и четвертьфинал.
На групповом этапе сборная России сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня). К матчу Россия – Бельгия, который пройдет в Петербурге, Покрас Лампас выполнит роспись вокруг фонтана в Приморском парке Победы.
Фонтан на площади имени Сергея Багапш в Сухуме заработал вечером 1 мая.
Волшебный туман и улитки-болтушки: победители фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" (CN) (ДМЦ) (IR)Волшебный туман и улитки-болтушки: победители фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" (CN) (ДМЦ) (IR)
Торгово-промышленная палата Абхазии 1 июня провела VII Республиканский конкурс кондитерского мастерства "Праздник сладости".
Фотокорреспондент Sputnik Абхазия запечатлел яркие моменты и эмоции с празднования Дня защиты детей в Сухуме.
Именная общедоступная база неврученных наград участникам Великой Отечественной войны "Звезды Победы" формируется с 2015 года.
Железнодорожное сообщение между Абхазией и Россией было приостановлено в марте прошлого года из-за угрозы распространения коронавируса. Поезда снова начали ходить 7 августа 2020 года.
С понедельника 7 июня сотрудники консульского отдела будут принимать анкеты на оформление биометрических паспортов и выдавать готовые паспорта с 9:00 до 17:00.
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