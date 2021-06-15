Футбольные болельщики ЕВРО-2020 со всего мира

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Санкт-Петербург принимает семь матчей турнира, в том числе две игры сборной России на групповом этапе и четвертьфинал.

Шестнадцатый чемпионат Европы по футболу стартовал матчем между сборными Турции и Италии в Риме 11 июня.

УЕФА приурочил ЕВРО-2020 к 60-летию первого континентального первенства, в котором победу одержала сборная СССР, и распределил матчи по 12 городам Европы. Однако из-за ограничений по COVID-19 (невозможность городом гарантировать присутствие зрителей на трибунах) УЕФА отдал матчи Дублина Санкт-Петербургу и Лондону, а из Бильбао турнир переехал в Севилью.

В чемпионате принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп: 20 команд отобрались напрямую, еще четыре завоевали путевки через плей-офф.

В 1/8 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из числа тех, что заняли третьи места в своих группах.

Наибольшее количество матчей (восемь) примет Лондон, в котором состоятся полуфиналы и финал. На одну игру меньше увидят зрители в Санкт-Петербурге. Групповая стадия ЕВРО-2020 пройдет 11-23 июня, плей-офф стартует 26 июня.