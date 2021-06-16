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Как "пришить" старушку: премьера "Дорогой Памелы" в Абхазском драмтеатре

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьера спектакля "Дорогая Памела" состоялась в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба 15 июня.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210616/1032632744/Kak-prishit-starushku-premera-Dorogoy-Pamely-v-Abkhazskom-dramteatre-.html

Премьера спектакля "Дорогая Памела" состоялась в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба 15 июня.

Поклонники Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба долго ждали очередной постановки. Над спектаклем "Дорогая Памела" в театре работали с декабря прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса репетиции проводились с большими интервалами.

Режиссером постановки "Дорогая Памела" стал заслуженный артист России, заслуженный деятель культуры Абхазии, режиссер Драмтеатра Адгур Кове. Пьесу взяли в репертуар театра неслучайно, это было сделано специально для одной из самых любимых публикой актрис – Народной артистки Абхазии Виолетты Маан. Именно она исполняет в этом спектакле роль Памелы.

В спектакле играют сразу три поколения актеров абхазского театра: Виолетта Маан, Майя Джикирба, Лаврик Ахба, Адгур Малия, Гарри Аджинджал, Лана Джопуа, Гудиса Тодуа.

Персонажи трагикомедии "Дорогая Памела" – обитатели трущоб современного большого города, обыкновенные неудачники. Судьба обошла их стороной, не подарив ни наследства, ни успеха, ни любви. Одни в череде неудач очерствели душой, их сердца не чужды лишь корыстных побуждений. Другие же, напротив, будто вопреки всему, сохранили доброту и отзывчивость.

В основе нового спектакля Драмтеатра - пьеса американского драматурга и сценариста Джона Патрика "Как бы нам пришить старушку". Произведение рассказывает о трех мошенниках, которые решили завладеть страховкой после смерти кроткой старушки Памелы Кронки, настоящего "божьего одуванчика", но главная героиня готова прощать обидчиков, несмотря на невзгоды, продолжает любить жизнь, верить в людей и заставляет авантюристов понять, что деньги - это не главное.

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Как "пришить" старушку: премьера "Дорогой Памелы" в Абхазском драмтеатре
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