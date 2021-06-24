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Сады Эльмиры: как жительница села Бзыбь создала семейный парк

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Двор семьи Шарматава из села Бзыбь Гагрского района усыпан цветами и растениями.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210624/1032666200/Sady-Elmiry-kak-zhitelnitsa-sela-Bzyb-sozdala-semeynyy-park.html

Более тридцати лет назад Эльмира Таркил из села Бзыбь Гагрского района увлеклась ландшафтным дизайном и выращиванием разного вида деревьев и цветов.

Мать двух дочерей и сына, бабушка семерых внуков Эльмира Таркил из села Бзыбь держит свой двор не просто в чистоте и порядке, но и находит время для воплощений своих творческих фантазий в ландшафтном дизайне.

Дома у нее можно встретить около 50 видов деревьев и цветов, некоторым из которых от 30 до 50 лет. Самое близкое ее сердцу дерево – это кавказский самшит, который она нашла вблизи Голубого озера. Самшит тот свалился на землю после камнепада и мог погибнуть, но Эльмира его спасла. Привезла домой и посадила во дворе.

Сегодня "железное дерево" - неофициальное название самшита из-за того, что он тонет в воде – произрастает по всему периметру двора семьи Шарматава, сюда Эльмира переехала после замужества из Пицунды. Это единственное место в селе, где удалось его сохранить после нашествия огневки, уничтожившей большую часть самшита в Абхазии.

Самшит соседствует с множеством видов цветов и хвойными деревьями, которым Таркил на протяжении десятилетий придает разные формы. Они "вымахали" у нее округлыми, квадратными, конусообразными, спиралевидными и "многоэтажными". Каждое утро в хорошую погоду Эльмира встают в пять часов и начинает их подстригать, обрезать и удалять лишние ветки. На создание одного такого шедевра ей понадобилось несколько лет.

Соержать двор и сады в порядке и красоте ей помогает семья – супруг Роман Шарматава, сын Астамур, невестка Кристина и старшая внучка Амина пяти лет.

Подробнее об этом читайте здесь:

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Сады Эльмиры: как жительница села Бзыбь создала семейный парк
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