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Прощание с детством: последний звонок в Абхазии

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© Sputnik / Томас Тхайцук
В школах Абхазии 25 июня прозвенел последний звонок.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210625/1032700047/Proschanie-s-detstvom-posledniy-zvonok-v-Abkhazii.html

Последний звонок прозвенел в школах Абхазии в пятницу 25 июня. Sputnik собрал яркие моменты праздника детства.

В этом году последний звонок прозвенел на месяц позже. Из-за карантина дети несколько месяцев не ходили в школу, поэтому было решено продлить учебный год до 25 июня.

В 2021 году 153 школы Абхазии окончили 1975 выпускников, из них восемь человек претендуют на золотую медаль и один на серебряную.

В честь окончания школы состоялись торжественные линейки. По традиции первоклашки подарили выпускникам цветы, а они им подарки. Будущие студенты, прощаясь со школой, подготовили сюрпризы – праздничные танцы, номера, песни, прочитали стихи. Напутственные слова им сказали любимые учителя.

Впереди у ребят выпускные экзамены, у некоторых и вступительные. Ребятам предстоит вступить в студенческую жизнь, а пока что у них целых два месяца летних каникул.

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