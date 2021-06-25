Прощание с детством: последний звонок в Абхазии

В этом году последний звонок прозвенел на месяц позже. Из-за карантина дети несколько месяцев не ходили в школу, поэтому было решено продлить учебный год до 25 июня.

В 2021 году 153 школы Абхазии окончили 1975 выпускников, из них восемь человек претендуют на золотую медаль и один на серебряную.

В честь окончания школы состоялись торжественные линейки. По традиции первоклашки подарили выпускникам цветы, а они им подарки. Будущие студенты, прощаясь со школой, подготовили сюрпризы – праздничные танцы, номера, песни, прочитали стихи. Напутственные слова им сказали любимые учителя.

Впереди у ребят выпускные экзамены, у некоторых и вступительные. Ребятам предстоит вступить в студенческую жизнь, а пока что у них целых два месяца летних каникул.

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