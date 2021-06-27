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Папа Римский, Человек-паук и Евро-2020: самые яркие фото недели

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© REUTERS / Emily Elconin
Танцевальный капитан Шайр'Мэй Харрис возглавляет участников из "For The Love of Dance Studio" во время парада, штат Мичиган, США.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210627/1032717907.html

Папа Римский встретился с Человеком-пауком, футбольные болельщики всего мира следят за ходом Евро-2020, а в Милане ученые сканируют древнюю мумию. Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в фотоленте Sputnik.

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Папа Римский, Человек-паук и Евро-2020: самые яркие фото недели
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