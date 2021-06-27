Папа Римский, Человек-паук и Евро-2020: самые яркие фото недели

Папа Римский встретился с Человеком-пауком, футбольные болельщики всего мира следят за ходом Евро-2020, а в Милане ученые сканируют древнюю мумию. Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в фотоленте Sputnik.
Последний звонок прозвенел в школах Абхазии в пятницу 25 июня. Sputnik собрал яркие моменты праздника детства.
Более тридцати лет назад Эльмира Таркил из села Бзыбь Гагрского района увлеклась ландшафтным дизайном и выращиванием разного вида деревьев и цветов.
Башкирский театр оперы и балета представил музыкальную сказку "Летучий корабль" на сцене Абхазского драмтеатра во вторник 22 июня.
В понедельник, 21 июня, на сцене РУСДРАМа показали четыре эскиза по роману Искандера "Сандро из Чегема". Что увидели зрители на сцене РУСДРАМа, смотрите в фотоленте Sputnik.
Мужчина был объявлен в розыск главным управлением МВД по Ростовской области по обвинению в мошенничестве при получении выплат.
Турнир профессионального бокса проходит в эти минуты в универсальном спортивном комплексе "Крылья Советов" в Москве.
Из-за аварии в Гагре, в которой скорый поезд "Москва-Сухум" столкнулся с экскаватором, вынужденно были остановлены поезд "Сухум-Санкт-Петербург" и "Гагра-Туапсе".
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