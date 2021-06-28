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Моржи пустыни: ледяная терапия в песках

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© REUTERS / Rula Rouhana
Участница ледовой терапии принимает ванну со льдом в пустыне около Шарджи.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/1c/1032723106.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210628/1032723680.html

Шарджа - излюбленный туристами современный и многогранный мегаполис Объединенных Арабских Эмиратов.

В Шардже можно встретить самый разнообразный ландшафт, каждый уголок здесь уникален и притягателен по-своему – от шумной столицы в Арабском заливе, пустыни и гор Хаджар до первозданных пляжей на восточном побережье эмирата.

Также в Шардже представлены множество архитектурных шедевров, это и древние сооружения и современные здания оригинальных форм и размеров.

Сегодня эмират полностью трансформировался в шумный центр культуры, туризма и коммерции. Здесь придумывают и проводят интересные квесты для еще большего привлечения туристов, к числу их можно отнести и ледовую терапию.

 

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