Моржи пустыни: ледяная терапия в песках

В Шардже можно встретить самый разнообразный ландшафт, каждый уголок здесь уникален и притягателен по-своему – от шумной столицы в Арабском заливе, пустыни и гор Хаджар до первозданных пляжей на восточном побережье эмирата.

Также в Шардже представлены множество архитектурных шедевров, это и древние сооружения и современные здания оригинальных форм и размеров.

Сегодня эмират полностью трансформировался в шумный центр культуры, туризма и коммерции. Здесь придумывают и проводят интересные квесты для еще большего привлечения туристов, к числу их можно отнести и ледовую терапию.