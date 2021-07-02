И смех, и спорт: веселые спортивные моменты

Спорт - это не только про состязания и здоровый образ жизни, почти всегда это еще и неподдельные эмоции. Смотрите в фотоленте подборку веселых спортивных моментов.
Небольшая деревня Сале-Сан-Джованни в Италии славится своими полями с лавандой. Они привлекают сотни туристов. Как это выглядет, смотрите в фотоленте Sputnik.
Курортный сезон набирает обороты, туристы, пляжи и излюбленные гостями страны места – в фотоленте Sputnik Абхазия.
Шарджа - излюбленный туристами современный и многогранный мегаполис Объединенных Арабских Эмиратов.
Папа Римский встретился с Человеком-пауком, футбольные болельщики всего мира следят за ходом Евро-2020, а в Милане ученые сканируют древнюю мумию. Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в фотоленте Sputnik.
Кампания по вакцинации началась в Абхазии 11 мая, республика получила 6500 доз препарата.
1 июля "Черноморэнерго" сообщило о том, что села, в которых жители не платят за потребленную электроэнергию, будут отключаться от сети.
В международном баскетбольном турнире участвует 10 команд из городов Абхазии, России, ЛНР и ДНР.
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