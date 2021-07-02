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И смех, и спорт: веселые спортивные моменты

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© AFP 2019 / Timothy A. Clary
Мексиканская синхронистка участвует в финале командных соревнований по синхронному плаванию на Панамериканских играх в Торонто, Канада, 2015 год.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210702/1032756605.html

Спорт - это не только про состязания и здоровый образ жизни, почти всегда это еще и неподдельные эмоции. Смотрите в фотоленте подборку веселых спортивных моментов.

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