"Танцы" с мячом: товарищеский матч Сборной Абхазии и ФК "Сочи"

Товарищеский матч между Сборной Абхазии и молодежным футбольным клубом "Сочи" завершился со счетом 1:0 в пользу абхазской команды.

Cборная Абхазии и футбольный клуб "Сочи" встретились на стадионе "Динамо" в Сухуме в воскресенье 11 июля. Единственный гол в матче забил форвард хозяев поля Алан Квициния на 54 минуте. К дополнительному времени было добавлено четыре минуты, но счет на табло остался прежним.

Игра выдалась напряженной и не была лишена зрелищности. Соперники периодически устраивали "переполох" у ворот друг друга и создавали опасные моменты, на что бурно реагировали болельщики, которых на трибунах собралось около одной тысячи.

Матч был товарищеским, но команды уступать друг другу не собирались. Во время встречи было несколько столкновений и падений. К счастью, обошлось без травм. Судья периодически фиксировал нарушения, но вытаскивать карточки из кармана ему не пришлось.

Подробнее об этом читайте здесь: