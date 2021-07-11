Минимальный перевес: Сборная Абхазии победила ФК "Сочи" в товарищеском матче

Товарищеский матч между сборной Абхазии и дублем футбольного клуба "Сочи" прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме 11 июля.

СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Сборная Абхазии победила молодежный футбольный клуб "Сочи" в товарищеском матче со счетом 1:0.

Первая половина первого тайма выдалась ритмичной, но не была полна опасных игровых моментов. Явного преимущества ни у одной из команд тоже не было. Футболисты играли с полной самоотдачей и пытались реализовать малейшую возможность забить гол.

Матч начался в 18:00. Столбик термометра показывал +28 °С. Судья пару раз за игру позволил спортсменам сделать минутный перерыв для того, чтобы они выпили воду и перевели дух.

К концу первого тайма игроки сборной Абхазии выполнили несколько ударов в сторону ворот соперника со штрафной линии, но мяч в сетку не попал. Приближение хозяев поля к воротам противника сопровождались овациями зрителей и подбадривающими лозунгами.

Игроки после первого тайма ушли в раздевалку при счете 0:0. Вторая часть встречи выдалась более активной. Команды стали все чаще прорываться к воротам друг друга, но счет открыть удалось лишь на 54 минуте. Оборону "Сочи" прорвал форвард абхазской сборной Алан Квициния. Он же, спустя три минуты, предпринял еще одну попытку увеличить разрыв, но в этот раз вратарь был к этому готов, и мяч попал прямо ему в руки.

На 77 минуте болельщики затаив дыхание ждали штрафного броска у ворот абхазской команды, но все обошлось. Мяч пролетел мимо ворот. Спустя минуту зрители снова активизировались. Очередная атака Сборной Абхазии была многообещающей, но оказалась не столь успешной.

Судья не часто, но периодически все же фиксировал нарушения со стороны игроков. Несмотря на это, обошлось без карточек. К дополнительному времени было добавлено четыре минуты, но счет на табло остался неизменным.

Главный тренер Сборной Абхазии Беслан Гублия отметил в беседе с корреспондентом Sputnik, что итогом товарищеской встречи он доволен, но игрой своих подопечных, нет.

"Есть определенные технические моменты. Физическая кондиция хромала у нас. Было мало времени на тренировки. Это наша первая игра после начала пандемии", - сказал он.

Игрок абхазской команды Инал Чкадуа рассказал, что в целом он результатом доволен, и в первом тайме хозяевам удалось выполнить поставленную цель по прессингу соперников. Игру соперников он оценил, как хорошую, но не без ошибок.

Главный тренер ФК "Сочи" Михаил Пилипко поделился своими впечатлениями от игры. По его словам, встреча выдалась интересной, и игровой накал сохранялся до последних минут.

"Единственное, результат для нас неудовлетворительный. Мы готовились выигрывать, но индивидуальная ошибка игрока и отличное исполнение удара решили исход матча", - сказал он.

Молодежный футбольный клуб "Сочи" был создан три года назад. Игроки в него набираются со всей России. Несколько членов команд уже подписали профессиональные контракты с другими клубами. Пилипко также подчеркнул, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу клуба в связи с чем возникли ряд проблем.

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