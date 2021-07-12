Победа Италии над англичанами в финале ЕВРО-2020

Италия выигрывала Евро в 1968 году, с тех пор она еще дважды доходила до финала, в 2000 и 2012 годах.
Футболисты сборной Италии стали двукратными чемпионами Европы по футболу, обыграв в финале ЕВРО-2020 команду Англии в серии пенальти.
Италия выигрывала Евро в 1968 году, с тех пор она еще дважды доходила до финала, в 2000 и 2012 годах.
Товарищеский матч между Сборной Абхазии и молодежным футбольным клубом "Сочи" завершился со счетом 1:0 в пользу абхазской команды.
Международный оперный фестиваль "Opera Viva" прошел в Абхазии 9 июля, самые яркие кадры с концерта - в фотоленте Sputnik.
Подтопленный Сочи, природные пожары в Канаде, болельщики Евро-2020, борьба с коронавирусом - все это и многое другое в объективе фотографов со всего мира.
Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, в том числе в Петербурге. Для Санкт-Петербурга ЕВРО-2020 завершился матчем 1/4 финала между сборными Испании и Швейцарии.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 179 человек из 528 протестированных в Абхазии.
Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание с участием членов Правительства и глав администраций городов и районов республики.
Аппараты изъяты на ответственное хранение и помещены под охрану на специализированный склад МВД республики.
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