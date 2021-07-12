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Победа Италии над англичанами в финале ЕВРО-2020

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© AP Photo / Michael Regan
Сборная Италии празднует победу на пьедестале почета после победы в финале Евро-2020
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210712/1032826707.html

Футболисты сборной Италии стали двукратными чемпионами Европы по футболу, обыграв в финале ЕВРО-2020 команду Англии в серии пенальти.

Италия выигрывала Евро в 1968 году, с тех пор она еще дважды доходила до финала, в 2000 и 2012 годах.

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