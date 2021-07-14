"За свободные выборы": протесты на Кубе

Первые за многие годы многолюдные протесты на Кубе прошли в воскресенье, 11 июля, в 10 муниципалитетах, судя по видео с маршей, в них приняли участие тысячи человек.

Протестующие требуют в частности "проведения свободных выборов" и решения социальных проблем.

Президент страны призвал своих сторонников выйти на улицы и дать отпор провокациям, после чего члены правительства и коммунисты провели собственные марши в городах страны.

Коммунистическая партия России, комментируя политические акции на Кубе, отметиля, что они не должны развиваться по сценарию "цветных революций", организуемых странами извне, США, так как не следует вмешиваться в дела суверенного государства.

Акции в поддержку Кубы прошли в посольствах страны в других государствах, а также в городах США.