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"За свободные выборы": протесты на Кубе

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© REUTERS / Eduardo Munoz
Члены кубинской общины реагируют на сообщения о протестах на Кубе.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210714/1032840170.html

Первые за многие годы многолюдные протесты на Кубе прошли в воскресенье, 11 июля, в 10 муниципалитетах, судя по видео с маршей, в них приняли участие тысячи человек.

Протестующие требуют в частности "проведения свободных выборов" и решения социальных проблем.

Президент страны призвал своих сторонников выйти на улицы и дать отпор провокациям, после чего члены правительства и коммунисты провели собственные марши в городах страны.

Коммунистическая партия России, комментируя политические акции на Кубе, отметиля, что они не должны развиваться по сценарию "цветных революций", организуемых странами извне, США, так как не следует вмешиваться в дела суверенного государства.

Акции в поддержку Кубы прошли в посольствах страны в других государствах, а также в городах США.

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