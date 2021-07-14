"За свободные выборы": протесты на Кубе

Протестующие требуют в частности "проведения свободных выборов" и решения социальных проблем.
Президент страны призвал своих сторонников выйти на улицы и дать отпор провокациям, после чего члены правительства и коммунисты провели собственные марши в городах страны.
Коммунистическая партия России, комментируя политические акции на Кубе, отметиля, что они не должны развиваться по сценарию "цветных революций", организуемых странами извне, США, так как не следует вмешиваться в дела суверенного государства.
Акции в поддержку Кубы прошли в посольствах страны в других государствах, а также в городах США.