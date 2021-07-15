Хаос в Европе: наводнения и разрушения

Обильные осадки в середине июля вызвали разрушительные наводнения в Германии, Люксембурге, Нидерландах и Бельгии.

Десятки погибших и разрушенная инфраструктура стали следствием разгула стихии на западе Европы. Число жертв наводнений, вызванных дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии, возросло уже до 49 человек.

Десятки людей числятся пропавшими без вести, подъезды к некоторых населенным пунктам до сих пор невозможны из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. В Германии ведется эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы. В городе Трир после разлива местной реки эвакуированы около 350 человек.

Сильные дожди на северо-востоке Франции вызвали разливы рек и наводнения, в десяти департаментах региона был установлен "оранжевый" (предпоследний) уровень метеопасности.

По меньшей мере шесть человек погибли в результате наводнения в бельгийском городе Вервье в провинции Льеж, один человек числится пропавшим без вести. Власти Бельгии за наводнений полностью остановили железнодорожное сообщение на юге страны.