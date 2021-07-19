После стихии: Европа под слоем грязи и воды

Смотрите в фотоленте, как люди очищают свои дома от грязи и воды после обильного наводнения в Европе.

На прошлой неделе мощные ливни обрушились на западные земли Германии, южные бельгийские провинции, часть Франции и Польшу. Стихия привела к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям.

В Германии погибли более 150 человек, таких подтоплений там не припомнят за последние 100 лет. В Бельгии жертвами разгула стихии стали 36 человек.

По словам бельгийского премьера Александра де Кроо, наводнения могут стать самыми катастрофичными в истории страны. Он объявил 20 июля днем национального траура из-за большого числа погибших.