По пояс в воде: наводнение в китайской провинции Хэнань

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Минимум 25 человек погибли, еще семь числятся пропавшими без вести результате проливных дождей в провинции Хэнань.
Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков. По прогнозам синоптиков, дожди продлятся в городе как минимум до вечера среды.