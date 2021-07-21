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По пояс в воде: наводнение в китайской провинции Хэнань

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© AFP 2019 / STR
Автомобили стоят в паводковых водах после проливных дождей, обрушившихся на город Чжэнчжоу в центральной китайской провинции Хэнань.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210721/1032882301.html

Минимум 25 человек погибли, еще семь числятся пропавшими без вести результате проливных дождей в провинции Хэнань.

Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков. По прогнозам синоптиков, дожди продлятся в городе как минимум до вечера среды.

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