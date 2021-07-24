Церемония открытия летних Олимпийских игр-2020

Церемония открытия прошла без зрителей. Накануне глава оперативного центра оргкомитета "Токио-2020" Хидэмаса Накамура сообщил, что в пятницу на арене будут присутствовать лишь около 950 человек, включая официальных лиц и журналистов.

Участие в церемонии открытия приняли спортсмены из 205 стран, а также олимпийская команда беженцев. Сборная России из-за санкций СAS выступила в Токио без национального флага и гимна, но с символикой и названием Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что численность российской делегации на церемонии открытия составит не более 80 человек. Знаменосцами команды станут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Российская команда выйдет на парад спортсменов под 77-м номером.