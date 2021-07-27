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От 12 и старше: лица Олимпиады в Токио

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© REUTERS / Luisa Gonzalez
Сирийский игрок в настольный теннис Хенд Заза.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210727/1032915725.html

Смотрите в подборке фото самых молодых и самых возрастных спортсменов - участников Олимпиады-2020 в Токио.

Подходит к концу четвертый соревновательный день Олимпиады-2020 в Токио.

На первом месте в медальном зачете стоит Япония с 10 медалями, за ней следуют США, Китай, и Россия.

Сегодня женская сборная России по спортивной гимнастике впервые выиграла командные соревнования на Олимпиаде.

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