От 12 и старше: лица Олимпиады в Токио

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Смотрите в подборке фото самых молодых и самых возрастных спортсменов - участников Олимпиады-2020 в Токио.
Подходит к концу четвертый соревновательный день Олимпиады-2020 в Токио.
На первом месте в медальном зачете стоит Япония с 10 медалями, за ней следуют США, Китай, и Россия.
Сегодня женская сборная России по спортивной гимнастике впервые выиграла командные соревнования на Олимпиаде.