От 12 и старше: лица Олимпиады в Токио

Смотрите в подборке фото самых молодых и самых возрастных спортсменов - участников Олимпиады-2020 в Токио.

Подходит к концу четвертый соревновательный день Олимпиады-2020 в Токио.

На первом месте в медальном зачете стоит Япония с 10 медалями, за ней следуют США, Китай, и Россия.

Сегодня женская сборная России по спортивной гимнастике впервые выиграла командные соревнования на Олимпиаде.