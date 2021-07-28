Жизнь по-абхазски: достопримечательности этнопарка "Апсны"

В национальном историческом парке "Апсны" можно ознакомиться с традиционным укладом жизни абхазов и увидеть десятки экспонатов, которые были собраны со всей страны.

Этнографический парк в селе Мгудзырхуа Гудаутского района находится у республиканской трассы и занимает площадь около восьми гектаров. Посетители объекта смогут своими глазами увидеть, в каких домах раньше жили абхазы, какая у них была мебель и утварь, а также где они готовили еду и в каких условиях.

В акуаскье – традиционном абхазском доме второй половины XIX века, в апацхе (абхазская кухня - прим.), в амхаре (временное жилище для молодоженов – прим.) и по территории парка проводятся экскурсии. Для жителей Абхазии и семей российских военнослужащих вход бесплатный.

Посетители смогут побывать не только в музеях парка, но и посмотреть на то, как изготавливают холодное оружие в кузне и разную утварь из глины в гончарной мастерской. При желании даже купить эту продукцию с фирменным клеймом в виде ястреба.

Строительство этнопарка шло несколько лет, но интенсивно работы проводились в течение последних трех лет. Автор проекта предприниматель из Гудауты Мзауч Пилия, которому помогли местные специалисты, среди них экс-министр образования Адгур Какоба, лауреат премии имени Дырмита Гулиа, художник Батал Джапуа, председатель Союза оружейников Абхазии Темур Дзидзария.

Объекты в парке были построены по чертежам и схемам из архива Батала Джапуа, что делает их максимально приближенными к строениям тех лет.

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