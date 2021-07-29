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Национальная катастрофа: лесные пожары в Турции

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© REUTERS / Kaan Soyturk
Лесной пожар в Турции.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210729/1032933401.html

В среду в районе Манавгата турецкой провинции Анталья разгорелись лесные пожары, сегодня огонь захватил уже семь провинций на юге Турции.

Семь провинций на юге Турции охвачены лесными пожарами, в общей сложности в Адане, Анталье, Кайсери, Кютахье, Мерсине, Мугле, Османие зафиксировано 20 очагов.

Власти задействовали в их тушении три самолета, 38 вертолетов, 680 пожарных машин и около 4000 спасателей.

За последние два дня в 17 провинциях Турции произошло 58 лесных пожаров, 38 из них были взяты под контроль.

Огонь нанес значительный ущерб лесу и сельхозугодьям. Пострадали шесть тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и 500 гектаров теплиц, кроме того огонь уничтожил десятки домов.

Из-за пожара пострадали около 200 человек, трое погибли.

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