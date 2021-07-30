Слезы, крики, прыжки: самые яркие эмоции Олимпиады в Токио

Как спортсмены борются за медали, какие эмоции испытывают, проигрывая и побеждая, смотрите в фотоленте Sputnik.
Летние Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа в Токио. Всего в программе игр представлено 33 вида спорта, в которых разыграно 339 комплектов олимпийских медалей.
Как спортсмены борются за медали, какие эмоции испытывают, проигрывая и побеждая, смотрите в фотоленте Sputnik.
В среду в районе Манавгата турецкой провинции Анталья разгорелись лесные пожары, сегодня огонь захватил уже семь провинций на юге Турции.
В национальном историческом парке "Апсны" можно ознакомиться с традиционным укладом жизни абхазов и увидеть десятки экспонатов, которые были собраны со всей страны.
От 12 до 66: самые юные и самые возрастные спортсмены Олимпиады в ТокиоОт 12 до 66: самые юные и самые возрастные спортсмены Олимпиады в Токио
Всего на конкурс в этом году были присланы тысячи фотографий, сделанных на iPhone, из более чем 140 стран.
Без подачи питьевой воды в Сухуме остаются улицы Батумская и Чанба, села Баслата и Дзыгута и частично Турбаза.
Рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжания в российскую столицу начался в среду, 28 июля.
С 1 августа можно будет приехать на курорты Краснодарского края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения.
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