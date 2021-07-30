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Слезы, крики, прыжки: самые яркие эмоции Олимпиады в Токио

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© Sputnik / Grigory Sysoev
Члены сборной США по плаванию радуются победе в эстафете 4 х 100 метров вольным стилем среди мужчин на XXXII Олимпийских играх в Токио.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210730/1032938470/Slezy-kriki-pryzhki-samye-yarkie-emotsii-Olimpiady-v-Tokio.html

Летние Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа в Токио. Всего в программе игр представлено 33 вида спорта, в которых разыграно 339 комплектов олимпийских медалей.

Как спортсмены борются за медали, какие эмоции испытывают, проигрывая и побеждая, смотрите в фотоленте Sputnik.

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