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Спортсменки и просто красавицы: участницы Олимпиады-2020 в Токио

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Немецкая бегунья Алиса Шмидт.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210802/1032962407.html

В Токио проходят летние Олимпийские игры, за которыми наблюдает весь мир. Внимание миллионов зрителей приковано не только к соревновательному моменту, но и к самим спортсменам, ведь большой спорт - это не только зрелищно, но и очень красиво.

Смотрите в подборке Sputnik фото прекрасных участниц Олимпиады-2020 в Токио.

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Спортсменки и просто красавицы: участницы Олимпиады-2020 в Токио
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