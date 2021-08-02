Спортсменки и просто красавицы: участницы Олимпиады-2020 в Токио

Смотрите в подборке Sputnik фото прекрасных участниц Олимпиады-2020 в Токио.
В Токио проходят летние Олимпийские игры, за которыми наблюдает весь мир. Внимание миллионов зрителей приковано не только к соревновательному моменту, но и к самим спортсменам, ведь большой спорт - это не только зрелищно, но и очень красиво.
Смотрите в подборке Sputnik фото прекрасных участниц Олимпиады-2020 в Токио.
Вот и прошел второй месяц лета, предлагаем вспомнить, каким он был, в нашей подборке самых ярких фото Sputnik, сделанных в июле 2021 года.
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Летние Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа в Токио. Всего в программе игр представлено 33 вида спорта, в которых разыграно 339 комплектов олимпийских медалей.
В среду в районе Манавгата турецкой провинции Анталья разгорелись лесные пожары, сегодня огонь захватил уже семь провинций на юге Турции.
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Предприниматели из Карачаево-Черкессии рассказали о деятельности своих организаций и выразили готовность к сотрудничеству с абхазскими коллегами.
Жители части Сухума неделю оставались без подачи питьевой воды из-за повреждения напорного водовода на Келасуре.
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