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Теперь и в Греции: лесные пожары охватили несколько островов и пригород Афин

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© AFP 2019 / Louisa Gouliamaki
Зрители фотографируют дым, покрывающий центр Афин, на фоне Акрополя.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210805/1032984855.html

В Греции уже несколько дней держится рекордная за 40 лет жара, которая вызвала природные пожары. Хотя в Греции летом температура воздуха редко опускается ниже 30 градусов, 40-градусная жара обычно бывает не дольше четырех-пяти дней.

В Греции продолжаются обширные лесные пожары. Лес горит на северной окраине Афин, а еще на острове Эвбея, на полуострове Пелопоннес в областях Мессиния и Лакония и в ряде других регионов страны.

В регионе Илия (Элида) на Пелопоннесе пострадал и город Древняя Олимпия – родина Олимпийских игр. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, посетивший регион, заявил, что страна переживает беспрецедентный экологический кризис в результате сильных пожаров и аномальной жары.

В Посольстве России в Греции заявили, что очаги возгорания находятся пока  далеко от отелей и курортов, которые выбирают российские туристы. Основные туристические достопримечательности продолжают работу в прежнем режиме.

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Теперь и в Греции: лесные пожары охватили несколько островов и пригород Афин
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