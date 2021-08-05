Теперь и в Греции: лесные пожары охватили несколько островов и пригород Афин

В Греции уже несколько дней держится рекордная за 40 лет жара, которая вызвала природные пожары. Хотя в Греции летом температура воздуха редко опускается ниже 30 градусов, 40-градусная жара обычно бывает не дольше четырех-пяти дней.

В Греции продолжаются обширные лесные пожары. Лес горит на северной окраине Афин, а еще на острове Эвбея, на полуострове Пелопоннес в областях Мессиния и Лакония и в ряде других регионов страны.

В регионе Илия (Элида) на Пелопоннесе пострадал и город Древняя Олимпия – родина Олимпийских игр. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, посетивший регион, заявил, что страна переживает беспрецедентный экологический кризис в результате сильных пожаров и аномальной жары.

В Посольстве России в Греции заявили, что очаги возгорания находятся пока далеко от отелей и курортов, которые выбирают российские туристы. Основные туристические достопримечательности продолжают работу в прежнем режиме.