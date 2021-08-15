Скакуны, апацхи и мастерская: работа и жизнь Отара Чанба из Лыхны

Мастер конного спорта СССР Отар Чанба из села Лыхны более пятидесяти лет строит апацхи и с детства воспитывает скакунов.

Отару Чанба из села Лыхны 72 года, но чувствует он себя гораздо моложе. Мастер конного спорта СССР и Заслуженный тренер Абхазии все еще лихо ездит верхом и не жалеет сил в воспитании любимых животных.

В построенной своими руками апацхе (абхазская национальная кухня-прим.), на самых видных местах висят награды, завоеванные в период существования Советского союза и после ее развала. Среди них есть кубки за первые и призовые места, десятки медалей и грамот.

В молодости Чанба прозвали абхазским Марадоной. Как он сам рассказывает, это прозвище ему дали товарищи за умение ловко обращаться с клюшкой для конного футбола, точные броски в ворота и скорость. Одной из главных достижений в спортивной карьере он считает победу в Чемпионате СССР в составе сборной Грузии, который прошел в Нальчике в 1978 году.

Большую часть своей жизни Чанба занимается строительством апацх. За 50 лет он возвел их более тридцати. Собственная национальная кухня у него появилось всего пять лет назад. Для покупки необходимого материала он продал свой автомобиль.