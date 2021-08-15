22:48 15 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.47
  • EUR86.22
Поиск
Фото

Скакуны, апацхи и мастерская: работа и жизнь Отара Чанба из Лыхны

Получить короткую ссылку
49 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Томас Тхайцук
Отару Чанба из села Лыхны 72 года. Он мастер спорта СССР по конному спорту и Заслуженный тренер Абхазии.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/0d/1033029430.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210815/1033001796/Skakuny-apatskhi-i-masterskaya-rabota-i-zhizn-Otara-Chanba-iz-Lykhny-.html

Мастер конного спорта СССР Отар Чанба из села Лыхны более пятидесяти лет строит апацхи и с детства воспитывает скакунов.

Отару Чанба из села Лыхны 72 года, но чувствует он себя гораздо моложе. Мастер конного спорта СССР и Заслуженный тренер Абхазии все еще лихо ездит верхом и не жалеет сил в воспитании любимых животных.

© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
Любовь и лошади Отара Чанба: как житель Лыхны возводит апацхи и воспитывает скакунов

В построенной своими руками апацхе (абхазская национальная кухня-прим.), на самых видных местах висят награды, завоеванные в период существования Советского союза и после ее развала. Среди них есть кубки за первые и призовые места, десятки медалей и грамот.

В молодости Чанба прозвали абхазским Марадоной. Как он сам рассказывает, это прозвище ему дали товарищи за умение ловко обращаться с клюшкой для конного футбола, точные броски в ворота и скорость. Одной из главных достижений в спортивной карьере он считает победу в Чемпионате СССР в составе сборной Грузии, который прошел в Нальчике в 1978 году. 

Большую часть своей жизни Чанба занимается строительством апацх. За 50 лет он возвел их более тридцати. Собственная национальная кухня у него появилось всего пять лет назад. Для покупки необходимого материала он продал свой автомобиль. 

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Скакуны, апацхи и мастерская: работа и жизнь Отара Чанба из Лыхны
Любовь и лошади Отара Чанба: как житель Лыхны возводит апацхи и воспитывает скакунов
Добыть дичь: охота в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться