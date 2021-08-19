Юг Франции в огне

Несколько тысяч человек были эвакуированы из-за крупного лесного пожара в департаменте Вар на юго-востоке Франции, с огнем борются около 750 пожарных.

Огонь охватил более четырех тысяч гектаров между коммунами Гонфарон и Кавалер-сюр-Мер. Префектура Вара подтвердила эти данные и отметила, что были эвакуированы "12 кемпингов".

По данным французских СМИ, огонь вспыхнул в понедельник в коммуне Гонфарон. За несколько часов он успел охватить несколько сотен гектаров. Как отмечала префектура департамента Вар, распространению пожара способствовали засуха и ветер, "несмотря на все принятые меры".

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