21:42 27 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.99
  • EUR87.03
Поиск
Фото

Легендарные Chanel No.5: как делают самые известные в мире духи

Получить короткую ссылку
18 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© REUTERS / Eric Gaillard
Главный парфюмер Chanel Оливье Польж во время сбора жасмина в Пегомасе, Франция
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/1b/1033113369.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210827/1033113983.html

Коко Шанель представила миру первые духи марки Chanel - знаменитые Chanel No.5 5 мая 1921 года.

Парфюмерная революция свершилась пятого мая 1921 года, когда Эрнест Бо создал для Коко Шанель аромат под названием No.5. 

Почему именно пять? Возможно, потому, что из десяти вариантов Габриэль выбрала пятый. Или потому, что это была ее любимая цифра.

Коко не любила в духах цветочные ноты, которые превращали их владелицу в этакую благоухающую клумбу, и попросила попросила "искусственный аромат, который пахнет Женщиной", под искусственным подразумевая принципиально новый.

Чтобы выполнить пожелание заказчицы, парфюмер обратился к синтетическим запахам — альдегидам. 

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Легендарные Chanel No.5: как делают самые известные в мире духи
Что происходит в Афганистане: ИГ* взрывает Кабул, США собираются мстить бомбами
Какие страны и когда признали независимость Абхазии
Семь признаний Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться