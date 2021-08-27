Легендарные Chanel No.5: как делают самые известные в мире духи

Парфюмерная революция свершилась пятого мая 1921 года, когда Эрнест Бо создал для Коко Шанель аромат под названием No.5.

Почему именно пять? Возможно, потому, что из десяти вариантов Габриэль выбрала пятый. Или потому, что это была ее любимая цифра.

Коко не любила в духах цветочные ноты, которые превращали их владелицу в этакую благоухающую клумбу, и попросила попросила "искусственный аромат, который пахнет Женщиной", под искусственным подразумевая принципиально новый.

Чтобы выполнить пожелание заказчицы, парфюмер обратился к синтетическим запахам — альдегидам.