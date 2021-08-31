Картонные шедевры японской художницы

Художница Монами Оно училась трехмерной анимации в университете Осаки. Известность она приобрела благодаря скульптуре, но не из мрамора или другого привычного глазу материала, а из простого картона.

Оно использует выброшенные коробки для создания своих произведений, которые поражают проработкой деталей.

"Я пыталась сделать что-то из коробок и обнаружила, что картон - забавный и вполне подходящий материал для работы, и с какого-то момента работа с ним стала творчеством", - говорит она.

Монами устраивает выставки в Японии, продает свои скульптуры компаниям и фанатам.