Картонные шедевры японской художницы

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Художница Монами Оно училась трехмерной анимации в университете Осаки. Известность она приобрела благодаря скульптуре, но не из мрамора или другого привычного глазу материала, а из простого картона.
Оно использует выброшенные коробки для создания своих произведений, которые поражают проработкой деталей.
"Я пыталась сделать что-то из коробок и обнаружила, что картон - забавный и вполне подходящий материал для работы, и с какого-то момента работа с ним стала творчеством", - говорит она.
Монами устраивает выставки в Японии, продает свои скульптуры компаниям и фанатам.