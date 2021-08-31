00:01 01 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.28
  • EUR86.67
Поиск
Фото

Картонные шедевры японской художницы

Получить короткую ссылку
17 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© REUTERS / Monami Ohno
Японская художница-скульптор Монами Оно со своими творениями в Токио
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/1f/1033131435.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210831/1033131930.html

Художница Монами Оно училась трехмерной анимации в университете Осаки. Известность она приобрела благодаря скульптуре, но не из мрамора или другого привычного глазу материала, а из простого картона.

Оно использует выброшенные коробки для создания своих произведений, которые поражают проработкой деталей.

"Я пыталась сделать что-то из коробок и обнаружила, что картон - забавный и вполне подходящий материал для работы, и с какого-то момента работа с ним стала творчеством", - говорит она.

Монами устраивает выставки в Японии, продает свои скульптуры компаниям и фанатам.

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Картонные шедевры японской художницы
Под звуки фейерверков: США ушли из Афганистана
Какие страны и когда признали независимость Абхазии
Семь признаний Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться