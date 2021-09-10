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Под аплодисменты и культовую музыку: Париж простился с Бельмондо

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© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Церемония похорон Жан-Поля Бельмондо состоялась в церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже 10 сентября.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210910/1033185157.html

В Париже прошла церемония похорон прославленного французского актера Жан-Поля Бельмондо, сотни поклонников таланта актера пришли отдать ему последние почести. Гроб с телом актера несли под музыку Эннио Морриконе из фильма "Профессионал", сделавшего Бельмондо звездой.

Легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября в своем доме в Париже в возрасте 88 лет.

Бельмондо - кумир нескольких поколений - снялся в более чем 80 фильмах. Всемирную славу ему принесла картина Жан-Люка Годара "На последнем дыхании".

Он играл в фильмах Жан-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера.

Бельмондо был награжден Почетной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016 год).

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Под аплодисменты и культовую музыку: Париж простился с Бельмондо
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