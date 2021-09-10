Под аплодисменты и культовую музыку: Париж простился с Бельмондо

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В Париже прошла церемония похорон прославленного французского актера Жан-Поля Бельмондо, сотни поклонников таланта актера пришли отдать ему последние почести. Гроб с телом актера несли под музыку Эннио Морриконе из фильма "Профессионал", сделавшего Бельмондо звездой.
Легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября в своем доме в Париже в возрасте 88 лет.
Бельмондо - кумир нескольких поколений - снялся в более чем 80 фильмах. Всемирную славу ему принесла картина Жан-Люка Годара "На последнем дыхании".
Он играл в фильмах Жан-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера.
Бельмондо был награжден Почетной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016 год).