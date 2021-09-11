Арба, макеты и бочки: маленький музей абхазского быта в ущелье реки Бзыбь

В Бзыбском ущелье Гагрского района разбили небольшой частный музей абхазского быта с макетами традиционного подворья и построек, а также предметами абхазского быта.

Уже несколько лет при одном из ресторанов в Бзыбском ущелье собирают коллекцию для мини-музея под открытым небом, который мог бы отразить традиционный уклад жизни абхазского народа, его культуру и быть.

В музее представлено около тридцати экспонатов – ауардын (арба - прим.), макет апацхи (абхазской национальной кухни), абхазского подворья, чаны для приготовления чачи, старинный утюг, бочки для вина, плетеные корзины разных форм, медные кастрюли, сковородки, жернова, ахакьа (камень, на котором делали аджику - прим.).

Авторы проекта – братья Дмитрий и Батал Кокоскерия, которые ставят перед собой цель не только привлечь посетителей в свой ресторан, но также познакомить гостей с абхазской культурой. В курортный сезон для туристов ежедневно проводят по музею экскурсии.

Некоторые музейные экспонаты нашлись дома у сотрудников заведения, что-то приобрели у местных жителей. Останавливаться на этом предприниматели не планируют. Они хотят расширить свою коллекцию и не приостанавливают поиски новых "артефактов".

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