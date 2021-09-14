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Самые яркие и откровенные образы Met Gala 2021

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© AP Photo / Evan Agostini
Валентина Сампайо на благотворительном вечере в Нью-Йорке.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/0e/1033205382.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210914/1033206778.html

Бал Института костюма Met Gala прошел в ночь с 13 на 14 сентября. В 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса бал был отменен.

В этом году бал посвящен американской моде. Официальным дресс-кодом стала "Американская независимость".

Свои наряды на ковровой дорожке продемонстрировали актеры, модели и другие знаменитости.

Благотворительный бал с 1995 года открывает модную выставку в Метрополитен-музее.

 

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