Самые яркие и откровенные образы Met Gala 2021

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Бал Института костюма Met Gala прошел в ночь с 13 на 14 сентября. В 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса бал был отменен.
В этом году бал посвящен американской моде. Официальным дресс-кодом стала "Американская независимость".
Свои наряды на ковровой дорожке продемонстрировали актеры, модели и другие знаменитости.
Благотворительный бал с 1995 года открывает модную выставку в Метрополитен-музее.