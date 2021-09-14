Самые яркие и откровенные образы Met Gala 2021

Бал Института костюма Met Gala прошел в ночь с 13 на 14 сентября. В 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса бал был отменен.

В этом году бал посвящен американской моде. Официальным дресс-кодом стала "Американская независимость".

Свои наряды на ковровой дорожке продемонстрировали актеры, модели и другие знаменитости.

Благотворительный бал с 1995 года открывает модную выставку в Метрополитен-музее.