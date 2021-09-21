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"Железная леди": политическая жизнь Ангелы Меркель

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© AFP 2019 / Fabrice Coffrini
Канцлер Германии Ангела Меркель на арене Гданьск.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/15/1033254303.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210921/1033255368.html

Считанные дни остались до выборов в бундестаг Германии, по итогам которых будет выбран новый канцлер.

В воскресенье 26 сентября в Германии состоятся выборы в бундестаг, по итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Действующий канцлер Ангела Меркель уже заявила, что после выборов планирует покинуть политику.

Женщина-политик много лет стояла у руля Германии – мощнейшего европейского государства и заработала непререкаемый авторитет и народную любовь благодаря жесткой, но гибкой программе работы. Многие государственные мужи признали превосходство Ангелы в профессиональной сфере.

Самые яркие моменты политической жизни Меркель смотрите в нашей фотоленте.

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