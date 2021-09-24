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Разжечь огни: фестиваль кузнецов-оружейников "Аихамца" в селе Мгудзырхуа

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль кузнецов оружейников "Аихамца" открылся в селе Мгудзырхуа Гудаутского района в пятницу 24 сентября.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210924/1033275613/Razzhech-ogni-festival-kuznetsov-oruzheynikov-Aikhamtsa-v-sele-Mgudzyrkhua.html

В фестивале кузнецов оружейников, который открылся в этнопарке "Апсны" в селе Мгудзырхуа 24 сентября, принимают участие мастера из Абхазии и России.

Фестиваль кузнецов-оружейников проводится в Абхазии впервые. Проходить он будет с 24 по 26 сентября на территории этнографического парка "Апсны". Поучаствовать в нем приехали не только местные мастера, но также умельцы из Якутии, Бреста, Белгорода и Майкопа.  

В течение трех дней кузнецы будут плавить железную руду, изготавливать дамасскую и мозаичную сталь, абхазские ножи, клинки и наконечники стрел. Многое из этого сделают из 300 килограммов железной руды, которую организаторы события добыли на горе Бырзыщха и спустили на побережье.   

Чтобы превратить руду в булат, построили две печи, где при температуре около 1200 градусов этот процесс происходит.

Для комфортной работы мастеров установили с десяток горнов, два из которых раздуваются по-старинке кожаными мехами. Пламя в остальных поддерживается газом или же электрическим аппаратом для задувания воздуха.  

Самым популярным изделием среди кузнецов на фестивале стал абхазский нож. Некоторые мастера планируют за три дня изготовить по два, а то и больше клинка. Также представят наконечники традиционных абхазских боевых стрел.  

Репортаж об этом читайте здесь:

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Разжечь огни: фестиваль кузнецов-оружейников "Аихамца" в селе Мгудзырхуа
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