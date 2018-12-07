Лавров: действия Косово подрывают репутацию Евросоюза

Министр иностранный дел России Сергей Лавров указал на неспособность Брюсселя заставить Приштину выполнять принятые на себя обязательства по достигнутым с Белградом договоренностям.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Неспособность Евросоюза заставить Косово выполнять обязательства ставит под вопрос репутацию Брюсселя, заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости со ссылкой на греческую газету "Эфимерида тон синдактон".

"Главным очагом нестабильности (на Балканах. - Прим. ред.) остается Косово. Приштина не только открыто саботирует выполнение достигнутых при посредничестве ЕС в диалоге с Белградом договоренностей, но и осуществляет все новые провокационные шаги", - заявил он.

Министр напомнил, что уже больше пяти лет ничего не делается для учреждения Сообщества сербских муниципалитетов Косово; также в Приштине предложили создать полноценные вооруженные силы, которые, по его мнению, будут направлены против проживающих в крае сербов.

© REUTERS / Marko Djurica/File Photo Лавров заявил о поддержке Сербии в урегулировании отношений с Косово

Кроме того, косовские власти ввели стопроцентные пошлины на ввозимые из Сербии и Боснии и Герцеговины товары.

"Эта мера также нацелена на создание невозможных условий для выживания косовских сербов", - считает Лавров.

В свою очередь, сербское руководство проводит "весьма ответственную линию", обещая не применять зеркальных мер, добавил он.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004-го косовские албанцы устроили погромы, из-за чего многие сербы уехали из края. Также были уничтожены многочисленных памятники их истории и культуры.

В феврале 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Ее не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.