Сеул выделит 890 миллионов долларов на проекты с КНДР в 2019 году

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Южная Корея выделит в 2019 году 1,1 триллиона вон (890 миллионов долларов) на проекты, связанные с Северной Кореей, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Бюджет, выделенный на эти цели, превысил сумму в 1 триллион вон впервые с 2016 года. Это на 15% больше, чем было выделено на текущий год.

Увеличение бюджета связано с активизацией двусторонних контактов в завершающемся году. За этот год лидеры Юга и Севера Кореи провели три встречи на высшем уровне и положили начало разрядке напряженности на Корейском полуострове.