19:47 18 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.75
  • EUR75.78
Поиск

Путин назвал главной задачей российской армии в 2019 году укрепление "ядерной триады"

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
Получить короткую ссылку
4110

Российский президент Владимир Путин назвал укрепление боевого потенциала "ядерной триады" главной задачи Минобороны России в 2019 году.

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Россия сделала мощный шаг в обеспечении своей безопасности, заявил президент страны Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России во вторник 18 декабря.

Россия развернула в Сирии ЗРК С-400
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
В ожидании ядерной зимы: пазлы многолетнего расширения НАТО сложились

Российский лидер отметил, что "в целом нужно быть очень дисциплинированными", сообщает РИА Новости.

"У нас для этого все есть. И нам хватит ресурсов, которые мы направляем на цели обеспечения обороны и безопасности", — добавил Путин.

Он поблагодарил Министерство обороны и всех военнослужащих за проделанную работу в уходящем 2018 году и назвал главную задачу Вооруженных сил на следующий год – укрепление боевого потенциала "ядерной триады".

Он также отметил важность быстрого перехода на современное вооружение, которое лучше преодолевает "перспективные системы противоракетной обороны".

"Заметно укрепилась ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального приоритета. Доля современного вооружения здесь составляет 82%. Серьезные прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании к Федеральному собранию 1 марта этого года", — заявил Путин.

Президент пояснил, что речь идет о начале серийного производства ракетного комплекса "Авангард", успешных испытаниях "Сармата", несении опытно-боевого дежурства гиперзвукового комплекса "Кинжал", а также отработке практического применения боевых лазерных комплексов "Пересвет".

Путин подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс и современные разработки в области вооружений позволят России обеспечить свою безопасность на длительный срок.

При этом глава государства призвал правильно определить приоритеты по расходам на вооружение, не разбрасываться деньгами, чтобы ни один рубль не ушел не по назначению.

Рожин об учениях НАТО у российских границ: тестируют оборонные возможности России

"До сих пор нам это удавалось, и я рассчитываю на то, что руководство Министерства обороны, Генеральный штаб также ответственно вместе с промышленностью будет подходить к решению всех задач в этой сфере и в будущем", — отметил президент.

Российской армии надо закрепить достигнутые успехи, учитывая развитие военно-политической обстановки в мире, добавил Путин.

Теги:
ядерное оружие, Владимир Путин, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс
    "Отжать" нефтебазу

    Латвийско-украинские отношения развиваются в позитивном ключе, но есть моменты, которые их омрачают, заявил посол балтийской республики.

  • Историк, политолог и публицист Валерий Иванов (Валерий Виленский)
    Нехорошая история

    В Литве неизвестные пытались проникнуть в квартиру историка, политолога и публициста, гражданина России Валерия Иванова.

  • Встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера непризнанной ПМР Вадима Красносельского
    Время и место

    Стало примерно известно где и когда пройдет встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидер Приднестровья Вадима Красносельского.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Дух Рождества: фото самых необычных и впечатляющих елок в мире
Немецкие шашлыки и концерт в Абхазии: что готовит проект Новые голоса, рассказали в Sputnik
Немецкие шашлыки и концерт в Абхазии: что готовят "Новые голоса", рассказали в Sputnik
Рейтинг трезвости стран Европы — 2018
Рейтинг трезвости государств Европы — 2018

Соцсети

Sputnikabkhazia