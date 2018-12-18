Путин назвал главной задачей российской армии в 2019 году укрепление "ядерной триады"

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Россия сделала мощный шаг в обеспечении своей безопасности, заявил президент страны Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России во вторник 18 декабря.

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Российский лидер отметил, что "в целом нужно быть очень дисциплинированными", сообщает РИА Новости.

"У нас для этого все есть. И нам хватит ресурсов, которые мы направляем на цели обеспечения обороны и безопасности", — добавил Путин.

Он поблагодарил Министерство обороны и всех военнослужащих за проделанную работу в уходящем 2018 году и назвал главную задачу Вооруженных сил на следующий год – укрепление боевого потенциала "ядерной триады".

Он также отметил важность быстрого перехода на современное вооружение, которое лучше преодолевает "перспективные системы противоракетной обороны".

"Заметно укрепилась ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального приоритета. Доля современного вооружения здесь составляет 82%. Серьезные прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании к Федеральному собранию 1 марта этого года", — заявил Путин.

Президент пояснил, что речь идет о начале серийного производства ракетного комплекса "Авангард", успешных испытаниях "Сармата", несении опытно-боевого дежурства гиперзвукового комплекса "Кинжал", а также отработке практического применения боевых лазерных комплексов "Пересвет".

Путин подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс и современные разработки в области вооружений позволят России обеспечить свою безопасность на длительный срок.

При этом глава государства призвал правильно определить приоритеты по расходам на вооружение, не разбрасываться деньгами, чтобы ни один рубль не ушел не по назначению.

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"До сих пор нам это удавалось, и я рассчитываю на то, что руководство Министерства обороны, Генеральный штаб также ответственно вместе с промышленностью будет подходить к решению всех задач в этой сфере и в будущем", — отметил президент.

Российской армии надо закрепить достигнутые успехи, учитывая развитие военно-политической обстановки в мире, добавил Путин.