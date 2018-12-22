Американская разведка обвинила Россию, Китай и Иран во вмешательстве в выборы-2018

Разведка США утверждает, что Россия, Китай и Иран вели пропагандистские кампании в СМИ и соцсетях во время промежуточных выборов в США в ноябре 2018 года.

СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Россия, Китай и Иран вмешивались в промежуточные выборы в США в 2018 году, но выводов о влиянии такого вмешательства на результаты голосования нет, сообщает РИА Новости.

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Ведомство подготовило доклад о вмешательстве в выборы, который передадут в министерство внутренней безопасности и генпрокурору США. Если те подтвердят сделанные в документе выводы, это спровоцирует автоматическое введение санкций против России, Китая и Ирана по закону "О противодействии противникам Америки через санкции".

"Россия и другие страны, включая Китай и Иран, проводили операции по оказанию влияния и пропагандистские кампании, направленные против Соединенных Штатов для продвижения собственных стратегических интересов", - говорится в заявлении.

При этом разведка не делала выводов о том, как это могло повлиять на результат выборов, и не нашла свидетельств такого влияния, говорится в заявлении.

Коутс подтвердил, что направил президенту Дональду Трампу и министерствам доклад об иностранном вмешательстве в выборы.

В США расследуют дело о "вмешательстве" России в американские выборы, а также о предполагаемых связях президента Дональда Трампа с Москвой.

Дело ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты конгресса.

Обвинения опровергают и в Белом доме, и в Кремле. Российская сторона называет их бездоказательными, Трамп — "охотой на ведьм".

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В сентябре президент США подписал указ, который предусматривает автоматическое введение ряда санкций, если профильные ведомства, такие как разведка и госдеп, смогут представить достаточные доказательства, подтверждающие факт вмешательства. Указ может быть применен к физическим и юридическим лицам, а также целым странам. В списке возможных санкций — замораживание активов, ограничение доступа к финансовым институтам, кредитам, инвестициям из США.