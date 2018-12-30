Эрдоган и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили наряду с вопросами двухсторонних отношений ситуацию в Сирии, борьбу с терроризмом и проблему нелегальной миграции в Европу.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган провел в воскресенье 30 декабря телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу турецкого президента.

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"Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили наряду с вопросами двухсторонних отношений ситуацию в Сирии, борьбу с терроризмом и проблему нелегальной миграции в Европу. Лидеры договорились быть в тесном контакте по итогам саммита в Стамбуле и по процессу вывода войск США из Сирии" - сообщила пресс-служба Эрдогана.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря заявил о победе над ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения коалиции.

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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Запрещенная в России террористическая организация.