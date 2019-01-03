МИД Китая: сценарии развития отношения Пекина и Вашингтона зависят только от их выбора

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Китай и США, являясь крупными странами, имеют большое влияние в мире, и кем они станут друг для друга - партнерами или соперниками - зависит от того, к чему они стремятся, заявил в четверг 3 января на брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

© AFP 2018 / Philippe Lopez Нас ждет китайское будущее

Он отметил, что Китай всегда придерживался оборонного характера своей военной стратегии, и всегда придавал большое значение развитию оборонного сотрудничества с другими странами, включая США, "мы признаем, что это выгодно и благоприятно для взаимного доверия, для продвижения двусторонних отношений и для стабильности во всем мире".

"В последнее время вооруженные силы Китая и США поддерживали обычные и даже хорошие контакты. В ходе этих контактов китайская сторона получила от США недвусмысленные заявления о том, что американская сторона также уделяет большое внимание отношениям вооруженных сил двух стран, но также надеется, что эти отношения смогут стать стабилизирующим фактором для межгосударственных отношений", - отметил дипломат.

По его словам, американская сторона ясно дала понять, что "надеется на развитие конструктивного характера отношения между вооруженными силами двух стран, это цель американской стороны".

Ранее портал Military.com со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что новый исполняющий обязанности главы министерства обороны Патрик Шанахан заявил на закрытой встрече с руководителями военных служб, что политика в отношении Китая должна стать приоритетом для Пентагона.

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Шанахан отметил, что сфокусируется на выполнении Национальной оборонной стратегии, разработанной бывшим главой Пентагона Джимом Мэттисом и одобренной президентом США Дональдом Трампом, отметив, что Китай станет для него главным приоритетом.

Новая оборонная стратегия США была опубликована в январе 2018 года. В ней говорится, что долговременные стратегические соперничества с Россией и Китаем являются принципиальным приоритетом для Пентагона, требующим постоянного наращивания инвестиций. Министр обороны США Джеймс Мэттис, представляя стратегию, заявил, что соперничество великих держав, а не борьба с терроризмом, будет в центре внимания США в соответствии с новой оборонной стратегией.