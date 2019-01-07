Трамп о выводе войск США из Сирии: будем уходить в должном темпе

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал сообщение СМИ о том, что решение по выводу американских войск из Сирии было неожиданным и удивило всех.

СУХУМ, 7 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что вывод американских войск из Сирии будет проходить "в должном темпе".

"Неудачники в New York Times сознательно написали очень неточную статью относительно моих намерений по Сирии. Мы будем уходить в должном темпе и в то же время продолжим бороться с ИГ* и делать все то, что правильно и необходимо делать, и это не отличается от моих первоначальных заявлений!" - написал Трамп в Twitter.

The Failing New York Times has knowingly written a very inaccurate story on my intentions on Syria. No different from my original statements, we will be leaving at a proper pace while at the same time continuing to fight ISIS and doing all else that is prudent and necessary!..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2019 г.

Газета New York Times написала в понедельник 7 января, что решение Трампа по выводу войск было принято неожиданно, удивило как союзников, так и противников США, а также вызвало публичное неодобрение военных и гражданских деятелей в США. Сразу после этого решения ушел в отставку министр обороны США Джеймс Мэттис, который предложил Трампу найти на эту должность человека с более близкими ему взглядами. Трамп после этого объявил, что отставка Мэттиса состоится не в феврале, как изначально планировалось, а уже с 1 января.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения коалиции.

*Запрещенная в России террористическая группировка.