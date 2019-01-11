МИД России: Токио следует признать суверенитет России над южными Курилами

Министры иностранных дел Японии Таро Коно посетит Москву 12 января, где встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Российский МИД посоветовал Токио признать итоги Второй мировой войны, что поспособствует решению проблемы мирного договора между Россией и Японией, сообщают РИА Новости.

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А том числе, в ведомстве призвали, признать суверенитет России над южными Курильскими островами.

"Необходимо вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень подлинного доверия и партнерства, укрепить взаимопонимание между народами России и Японии", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Сообщается, что глава МИД Японии Таро Коно посетит Москву 12 января, где встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудят перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, а также актуальные темы глобальной и региональной повестки дня. Главной темой на повестке дня будет проблема заключения мирного договора между Токио и Москвой.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио претендует на Южные Курилы. При этом он отметил, что возможная передача островов не предусматривает выселение россиян. Также Япония планирует предложить России отказаться от взаимных претензий на компенсации, связанных с четырьмя островами Курильской гряды, которые Токио называет "северными территориями".

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После этих заявлений МИД России вызвал японского посла Тоехиса Кодзуки. Дипломату напомнили, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей Москвы и Токио.